Três horas de chuva intensa causam inundações no Algarve

Chuva deverá continuar até ao fim do mês.

Chuva intensa, trovoada, vento forte e até granizo. O temporal que se abateu ontem sobre o Algarve causou num espaço de três horas (entre as 12h30 e as 15h30) inundações um pouco por toda a região, com especial incidência nos concelhos de Faro e Loulé. Na capital algarvia, tanto as ruas da Baixa como as zonas históricas, que não estão preparadas para situações de chuva intensa, ficaram inundadas. Houve ainda quedas de andaimes e de árvores.