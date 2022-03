Jornalista russo doa a sua medalha do Prémio Nobel da Paz para ajudar refugiados ucranianos

Medalha será avaliada por uma casa de leilões e, posteriormente, vendida pelo lance mais alto.

O jornalista russo Dmitry Muratov anunciou esta terça-feira que a sua medalha do Prémio Nobel da Paz de 2021 será leiloada e os lucros serão destinados a refugiados ucranianos e feridos na invasão russa da Ucrânia.

O jornal Novaya Gazeta, do qual Muratov é editor, "decidiu doar a medalha do Prémio Nobel da Paz de 2021 a um fundo destinado a ajudar os refugiados ucranianos", disse o jornalista num comunicado publicado no portal na Internet daquele órgão de comunicação social.





A medalha, feita de uma liga de ouro e prata, será avaliada por uma casa de leilões e, posteriormente, vendida pelo lance mais alto, acrescentou a nota.