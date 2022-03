Ucrânia rejeita alistamento de ex-militares brasileiros devido à simpatia de Bolsonaro por Putin

Oficialmente, as autoridades da Ucrânia não avançam o motivo da recusa em aceitar os voluntários brasileiros.

Ex-militares brasileiros que nos últimos dias tentaram alistar-se na unidade criada na Ucrânia para receber voluntários estrangeiros que querem empunhar armas para defender o país, invadido em 24 de Fevereiro pela Rússia, estão a ser rejeitados. O motivo é a posição do presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, claramente favorável à Rússia e que classificou o presidente russo, Vladimir Putin, como um grande amigo e um ícone da paz mundial.

Vários brasileiros ainda no Brasil que usaram a internet para se alistarem na Legião Internacional de Defesa Territorial, a unidade militar ucraniana reservada a estrangeiros que querem lutar por aquele país, tiveram o seu alistamento negado, tal como outros brasileiros que conseguiram chegar pelos seus próprios meios a Lviv, cidade na Ucrânia que sedia a unidade e onde os voluntários são recebidos e treinados. No final da semana passada, um grupo de ex-militares brasileiros que chegou a Lviv e tentou alistar-se na Legião Internacional por quatro dias consecutivos não o conseguiu, não obstante a insistência.

Oficialmente, as autoridades da Ucrânia não avançam o motivo da recusa em aceitar os voluntários brasileiros. Mas fontes da Legião Internacional confirmaram a diversos voluntários e até à imprensa brasileira que o motivo da rejeição é Jair Bolsonaro.

Até há uma semana, brasileiros conseguiam alistar-se, e estima-se que haja pelo menos 100 a combater junto às forças regulares ucranianas. Mas tudo mudou desde que, dias atrás, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, elogiou a postura do governo brasileiro em relação ao conflito e acrescentou que o Brasil não dançará ao som da música tocada pelos EUA.



Bolsonaro não contestou nem rejeitou o elogio e, em publicações nas suas redes sociais, tem feito elogios a Vladimir Putin, que visitou pessoalmente em Fevereiro pouco antes de o russo ordenar a invasão da Ucrânia. Forçado pelos EUA, o Brasil, que nunca condenou a Rússia por invadir e estar a massacrar a Ucrânia, tem feito na ONU apelos ao fim dos combates, mas, pessoalmente, o presidente brasileiro sempre que isso acontece faz alguma publicação ou declaração pública mostrando que a posição oficial do Brasil é meramente formal, que não concorda com ela e que está, sim, ao lado do que chama o amigo Putin.