"Procuram infiltrados": Enviado da CMTV a Kiev relata revistas feitas pelo exército ucraniano e mostra como decorrem

As tropas ucranianas estão a tentar identificar "infiltrados" em Kiev com várias revistas feitas a civis, relata o enviado especial daà Ucrânia, Alfredo Leite. O recolher obrigatório, que está atualmente em vigor, pretende ajudar a procurar militares russos que estejam no interior da cidade.Esta terça-feira houve também uma alteração do foco das explosões para a zona este de Kiev.A capital ucraniana continua deserta e a maioria das poucas pessoas que estão nas ruas são sem-abrigo.O diretor-adjunto do Correio da Manhã afirma que as tropas russas "não estão a conseguir avançar" como pretendiam.