Fuzileiro detido pela morte de PSP em Lisboa envolvido em agressão a GNR da Quinta do Conde

Cláudio Coimbra terá provocado militar quando este levava a filha à escola. Caso aconteceu há cinco anos.

Antes de ingressar na vida militar, um dos fuzileiros suspeitos da morte do agente Fábio Guerra, terá agredido um militar da GNR no posto da Quinta do Conde, onde vivia, no concelho de Sesimbra, apurou o CM.



Segundo relata fonte próxima do caso, o episódio aconteceu há cerca de cinco anos, à porta da Escola Secundária que Cláudio Coimbra frequentava.





Leia a notícia completa no Correio da Manhã