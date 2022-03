PJ segue rasto das obras escondidas de João Rendeiro

O Ministério Público está a apertar o cerco à mulher de João Rendeiro. A Polícia Judiciária (PJ) esteve esta terça-feira na Quinta Patiño, em Cascais, onde voltou a passar a pente fino o apartamento onde Maria de Jesus Rendeiro se encontra agora em prisão domiciliária - a primeira busca aconteceu em novembro e nessa altura a mulher do ex-banqueiro ainda não morava nesta habitação. A casa foi comprada por Florêncio de Almeida, antigo motorista de João Rendeiro e filho do presidente da ANTRAL, que cedeu o usufruto do imóvel à mulher de Rendeiro.Leia a notícia completa no Correio da Manhã