Homem viola a filha menor 32 vezes na casa da família na Amadora

A Polícia Judiciária (PJ) de Lisboa deteve um homem, de 34 anos, por suspeitas de 32 crimes de violação da própria filha. Os crimes decorreram durante cerca de um ano na casa da família, no concelho da Amadora, com o predador a aproveitar-se do sono pesado da mulher, mãe da menina, para os consumar.