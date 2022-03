Vários feridos em complexo de piscinas de Londres após fuga de gás

Vítimas estão a ser tratadas pelos serviços de emergência londrinos.

O centro aquático do Parque Olímpico Queen Elizabeth sofreu uma "libertação de gás" esta quarta-feira que envolveu vários feridos, avançou a Reuters.A London Legacy Development Corporation (LLDC), que gere o parque, disse que o incidente aconteceu por volta das 10h00 e que a área foi isolada e evacuada imediatamente. "Houve um incidente no Centro Aquático de Londres ... envolvendo a libertação de um gás", disse um porta-voz da LLDC."Estamos a trabalhar em estreita colaboração com os serviços de emergência que se encontram no local, salientou o porta-voz, acrescentando que há vários feridos com dificuldades respiratórias que estão a ser tratados pelos serviços de emergência londrinos.No local estão ainda os Bombeiros de Londres e da Polícia Metropolitana.