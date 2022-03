Pesos-pesados deixam Governo ao fim de 6 anos

Todos os cinco ministros que estão em funções, desde que António Costa assumiu o cargo de primeiro-ministro, em novembro de 2015, deverão ficar fora do novo Governo: ao fim de mais de seis anos nos cargos, Augusto Santos Silva, Tiago Brandão Rodrigues, João Pedro Matos Fernandes, Manuel Heitor e Francisca Van Dunem deixarão os cargos por várias razões, mas todos têm um motivo em comum: o cansaço. Esta quarta-feira, Costa entregará ao Presidente da República a composição do novo Governo.Leia a notícia completa no Correio da Manhã