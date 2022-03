Milionário russo dono da cadeia de supermercados DIA e Minipreço diz que "não sabe como viver"

Mikhail Fridman proibido de viajar e usar o seu último cartão bancário, tendo agora de pedir autorização para gastar dinheiro ao governo britânico.

