António Costa diz que lista com novos membros "já está entregue" a Marcelo

Questionado sobre se iria ao Palácio de Belém para a audiência prevista, o primeiro-ministro não respondeu.

O primeiro-ministro, António Costa, revelou esta quarta-feira que já foi entregue ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a lista com o elenco do próximo Governo.

À saída da sessão solene de abertura das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, que decorreu no Pátio da Galé, em Lisboa, António Costa foi questionado pelos jornalistas sobre se já tinha entregado a Marcelo Rebelo de Sousa a lista com os nomes propostos para integrar o próximo Governo.

"Já está entregue ao senhor Presidente da República", respondeu brevemente.

Questionado sobre se iria ao Palácio de Belém para a audiência prevista, o primeiro-ministro escusou-se a responder, dizendo apenas que iria lanchar.

"O senhor Presidente da República divulgará brevemente, ou melhor, quando houver o apuramento provisório dos resultados", respondeu.

O Presidente da República tinha antes desta cerimónia admitido dispensar a audiência que serviria para o primeiro-ministro lhe apresentar institucionalmente os nomes dos ministros do próximo Governo caso a lista divulgada pela comunicação social se confirmar.

"Se aquilo que corre na comunicação social for confirmado, dispensa-se uma audiência [com o primeiro-ministro]. Pelos vistos, fiquei a saber pela comunicação social", declarou Marcelo Rebelo de Sousa, à porta do Palácio de Belém, em declarações à SIC-Notícias.

Marcelo Rebelo de Sousa disse que não viu a lista que saiu na televisão mas, ressalvou, se estiver correta, até lhe facilita a vida, referindo em seguida os compromissos que ainda teria de cumprir esta noite - sessão comemorativa dos 50 anos do 25 de Abril, no Pátio da Galé.