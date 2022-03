UEFA confirma intenção da Rússia em organizar Europeu de 2028 ou 2032

Divulgação dos anfitriões das duas competições será conhecida em setembro de 2023.

A UEFA confirmou esta quarta-feira que recebeu uma "declaração de interesse" da Rússia em organizar o Europeu de 2028 ou 2032, numa altura em que o futebol russo está afastado das competições devido à invasão da Ucrânia.

"Rússia e Turquia declararam interesse em sediar a edição de 2028 ou 2032 da principal competição de seleções da UEFA", lê-se numa nota publicada no site oficial do organismo, no dia em que terminou o prazo para apresentar junto da UEFA a intenção de organizar estas duas edições do Euro.