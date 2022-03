"Tem de ficar claro que no território da NATO ninguém entra": António Costa representa Portugal na cimeira em Bruxelas

O primeiro-ministro português, António Costa, já chegou a Bruxelas para representar o país na Cimeira da NATO agendada para esta quinta-feira às 9h00, no dia em que se assinala um mês de conflito militar na Ucrânia.

O primeiro-ministro português, António Costa, já chegou a Bruxelas para representar o país na Cimeira da NATO agendada para esta quinta-feira às 9h00, no dia em que se assinala um mês de conflito militar na Ucrânia.Durante a chegada ao Parlamento Europeu, o chefe de Estado afirmou que é preciso "ficar claro que no território da NATO ninguém entra".De recordar que os chefes de Estado e de governo da NATO, do G7 e da UE reúnem-se hoje no Parlamento Europeu, em Bruxelas, para robustecer a presença militar a leste da Europa para restringir quaisquer planos expansionistas previstos pela Rússia. Também o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai estar presente nas três cimeiras.