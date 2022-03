Série de comédia protagonizada por Zelensky chega a Portugal

A série de comédia que celebrizou Volodymyr Zelensky, e que contribuiu para a sua eleição como Presidente da Ucrânia, vai chegar a Portugal através da Netflix.





Numa altura em que Zelensky é considerado um herói mundial, a plataforma de streaming adquiriu os direitos de transmissão de ‘Sluga Naroda’, traduzida para inglês como ‘Servant for the People’ (‘Servo do Povo’), que foi um êxito na televisão ucraniana entre 2015 e 2018.

A primeira temporada já chegou aos Estados Unidos e ao Canadá e, segundo apurou o CM, ficará disponível nos catálogos da Netflix noutros países, incluindo Portugal, de forma progressiva, à medida que a tradução estiver concluída. Apesar do serviço de streaming ainda não ter uma data de estreia agendada, deverá acontecer nas próximas semanas.Servant for the People’ segue as peripécias de Vasiliy Petrovich Goloborodko (Zelensky), um professor de História do liceu que é inesperadamente eleito Presidente da Ucrânia depois de um discurso em que critica o Governo corrupto se tornar viral. Após três temporadas, a série terminou... até porque se tornou realidade.Em 2019, Zelensky candidatou-se à presidência pelo partido Servant of the People e acabou por ser eleito com 73% dos votos.Na Rússia, o canal TNT, que pertence ao Estado, também emitiu a série, mas esta foi censurada logo após o primeiro episódio por causa de uma piada sobre Vladimir Putin, Presidente do país.