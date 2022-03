"Façam-se ouvir": Zelensky apela a protestos a nível mundial e pede mais solidariedade para "parar a guerra"

Chefe de Estado pediu ao mundo mais ações de solidariedade para "parar a guerra".

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, recorreu às redes sociais para apelar aos cidadãos à escala global para saírem à rua esta quinta-feira em forma de protesto e denunciarem a agressão russa à Ucrânia, no dia em que se assinala um mês de conflito militar."Avancem com símbolos ucranianos para defender a Ucrânia, defender a liberdade, defender a vida. Encontrem-se nas vossas praças e ruas e façam-se ouvir", disse o líder da Ucrânia em inglês durante o discurso num vídeo publicado na rede social Facebook na quarta-feira à noite, numa altura em que passa um mês desde o início da guerra. "Digam que as pessoas são importantes, a liberdade é importante. A paz é importante. A Ucrânia é importante", realçou Zelensky, citado pelo jornal The Washington Post.O chefe de Estado pediu ao mundo mais ações de solidariedade para "parar a guerra" e levantar-se "contra a guerra a partir de 24 de março".De recordar que o país liderado por Vladimir Putin declarou, a 24 de fevereiro, uma guerra na Ucrânia que provocou até ao momento pelo menos 977 mortos, incluindo 81 crianças e 1594 feridos entre a comunidade civil.Segundo dados da Organização das Nações Unidas, 10 milhões de ucranianos já fugiram do país, entre os quais mais de três milhões de refugiados que foram para os países vizinhos.