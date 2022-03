Retomadas buscas por turista alemão desaparecido na Madeira desde terça-feira

No local está a Estação Salva-Vidas da polícia do Funchal e uma equipa de drones do Comando Operacional da Madeira.

As buscas pelo turista alemão que está desaparecido na Madeira desde terça-feira, após ter sido arrastado por uma onda na costa norte, foram retomadas esta quinta-feira de manhã, informou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

"Foram esta manhã retomadas as buscas por um homem de 36 anos, de nacionalidade alemã, que desapareceu na tarde de terça-feira, dia 22 de março, depois de ter sido surpreendido e arrastado por uma onda, enquanto caminhava com outras três pessoas junto ao mar na zona do Calhau de São Jorge, no concelho de Santana", indica a AMN num comunicado enviado às redações.

Nas operações de busca, coordenadas pelo Porto do Funchal e pela Polícia Marítima, estão empenhados elementos desta polícia, da Estação Salva-Vidas do Funchal, assim como uma equipa de drones do Comando Operacional da Madeira.

Na terça-feira, o capitão do Porto do Funchal, Rui Teixeira, disse à Lusa que o alerta foi dado cerca das 15:00, acrescentando que a companheira do turista alemão "foi empurrada contra um molhe, mas conseguiu regressar pelos próprios meios".