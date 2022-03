Henry Marsh: “Se pudesse, castrava quimicamente Putin”

Reputado neurocirurgião inglês faz operações há 30 anos 'pro bono' na Ucrânia.

Esteve em Lisboa no âmbito da AIMS Meeting 2022, uma conferência biomédica que se realizou em Lisboa, poucos dias depois de ter explicado ao ‘The Times’ que se não fosse a invasão da Ucrânia, estaria de regresso ao país, como sempre, ainda este mês. O neurocirurgião inglês de 72 anos passou os últimos 30 a caminhar para a Ucrânia, onde operou e ajudou de todas as formas aqueles médicos com quem se foi cruzando. Chegou à entrevista com uma fita ao peito com as cores da bandeira ucraniana, que arranjou nas manifestações de 2014, em Kiev, quando a Ucrânia exigiu mais Europa.Fique a saber mais no Correio da Manhã