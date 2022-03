Trabalhador morre atropelado durante obras do Metro Mondego

Segundo o CDOS de Coimbra, "um veículo das obras atropelou um trabalhador".

Uma pessoa que trabalhava nas obras do Metro Mondego morreu esta quinta-feira atropelada no concelho de Miranda do Corvo, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Coimbra.

Segundo a fonte, "nas obras do Metro Mondego, houve um veículo das obras que atropelou um trabalhador".

O Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Coimbra explicou que os bombeiros estiveram no local a fazer manobras de reanimação à vítima que estava em "paragem cardiorrespiratória", mas que acabou por morrer no local.

O acidente aconteceu em Vale de Açor, em Miranda do Corvo, do distrito de Coimbra, e o alerta foi dado às 12h00.

Estiveram mobilizados 12 operacionais apoiados por cinco veículos.