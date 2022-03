"Subestimou-se a resistência ucraniana", afirma Marcelo Rebelo de Sousa

Sanções económicas impostas muito fortes assim como a presença militar nas fronteiras da NATO.

O presidente da república, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou nesta quinta-feira que a NATO e a União Europeia estão a entender-se, acrescentando que as sanções económicas impostas são bastante fortes assim como a presença militar nas fronteiras da NATO.

No decorrer do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, o presidente da república diz com certezas: "subestimou-se a resistência ucraniana".



A União Europeia e a NATO têm-se mostrado unidas, mesmo que existam posições ideológicas distintas.

Acima de tudo, o mais importante é "a ideia de paz e de respeito", finaliza Marcelo Rebelo de Sousa.