Ucrânia destrói navio russo e bombardeamento mata quatro em Luhansk: Tudo sobre o 29.º dia de guerra na Ucrânia

O 29º. dia de guerra, à entrada no primeiro mês de conflito, ficou marcado pela intervenção de Volodymyr Zelensky numa cimeira extraordinária que reuniu os chefes de Estado e de Governo dos países da NATO. Incisivo, o presidente da Ucrânia sublinhou que a organização "tem de provar o que pode fazer para salvar pessoas". Os líderes mundiais prometeram reforçar as suas forças na Europa Oriental, aumentar a ajuda militar à Ucrânia e endurecer as sanções contra a Rússia, explica a agência Reuters.



O Procurador-Geral da Ucrânia anunciou, esta quinta-feira, que a guerra russa já matou 128 crianças. P

elo menos quatro pessoas morreram em bombardeamentos durante a noite desta quarta-feira na região de Luhansk.

Segundo o governador local, Serhiy Haidai, citado pelo Kyiv Independent, as forças russas atacaram várias cidades da região com mísseis e bombas de fósforo que são proíbidas de utilizar contra civis pelas Convenções de Genebra.



A Ucrânia garantiu que destruiu um navio russo no porto de Berdiansk, que está ocupado por tropas russas.

Foi apresentado um novo pacote de sanções dos Estados Unidos da América à Rússia. Pretende atingir membros do parlamento, o diretor executivo executivo do maior banco do país e várias empresas de defesa do território russo.As autoridades ucranianas afirmam que cerca de 15 mil civis foram deportados de forma ilegal de Mariupol para a Rússia. Moscovo, entretanto, já negou estas acusações. Por outro lado, a UNICEF conta que a guerra já obrigou cerca de 4,3 milhões de pessoas a abandonar as suas casas.

O Estado-Maior Geral das Forças Armadas da Ucrânia anunciou que Moscovo já perdeu 15,800 soldados desde o início do conflito militar que começou há um mês. De acordo com uma publicação na rede social Facebook, as Forças Armadas ucranianas indicaram, ainda, que já foram destruídos 530 tanques, 108 aviões, 124 helicópteros e 50 drones russos.