Detidos responsáveis por ataque à Impresa

Cabecilha será jovem de 16 anos que vive com a mãe e que já ganhou 12,7 milhões de euros.

A polícia de Londres deteve sete jovens, entre os 16 e os 21 anos, suspeitos de envolvimento com o Lapsus$, o grupo de piratas informáticos responsáveis por ataques a várias empresas, como a Microsoft, Samsung, Nvidia e, também, a Impresa, dona da SIC e ‘Expresso’. Os suspeitos foram, entretanto libertados, mas continuam sob investigação, sendo que as autoridades acreditam que o líder é um adolescente de 16 anos que vive com a mãe perto de Oxford, no Reino Unido.