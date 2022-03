Chega quer travar negócios familiares no governo

quaisquer contratos, com empresas em que o titular do órgão seja detentor de participação (independentemente de ser mais ou menos de 10%), assim como de empresas que tenham participação de familiares próximos do titular do órgão, nomeadamente, ascendentes, descendentes, cônjuges ou unidos de facto".

O partido de extrema-direita entende que o atual regime de impedimentos está a ser defraudado, uma vez que é permitido que familiares de um governante possam ter negócios com o governo numa área não diretamente relacionada com essa pessoa.