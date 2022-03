137 mortos e 75 276 infetados por Covid-19 na última semana em Portugal

Na última semana foram contabilizados menos 3 189 casos da doença.

Portugal registou na última semana mais 137 mortos e 75276 novos casos de Covid-19.De acordo com o boletim epidemiológico semanal revelado pela Direção Geral da Saúde, na última semana foram contabilizados menos 3 189 casos de coronavírus, com o índice de transmissibilidade a situar-se nos 0,97.Há 1 164 pessoas internadas em enfermarias, mais 24 relativamente à semana anterior. Nas unidades de cuidados intensivos há menos dois doentes, num total de 64.A região de Lisboa e Vale do Tejo lidera no número de infeções com 29 643 casos confirmados.Em atualização