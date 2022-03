O sobe e desce dos combustíveis: Preços voltam a aumentar já na próxima semana

Conheça as principais alterações.

O preço por litro do gasóleo deverá aumentar em 16,4 cêntimos na próxima semana e o preço da gasolina em seis cêntimos, segundo estimou esta sexta-feira o Ministério das Finanças, em comunicado.

A aplicação do mecanismo de compensação que entrou em vigor este mês resultará numa redução de 1,3 cêntimos por litro na taxa do ISP, não havendo assim redução na gasolina pelo facto de a variação do preço por litro neste combustível ser inferior a oito cêntimos.

Como forma de mitigar o preço dos combustíveis, o Governo decidiu semanalmente ajustar a taxa do ISP em função do acréscimo da receita do IVA.

De acordo com a informação das Finanças, o mecanismo de compensação fará com que o preço por litro do gasóleo suba 16,4 cêntimos em vez de 18 cêntimos no dia 28 de março.

Segundo o comunicado, a redução do ISP no gasóleo ascende a 4,7 cêntimos por litro desde o início da subida mais acentuada do preço dos combustíveis e a 3,7 cêntimos por litro no caso da gasolina "que esta semana não sofre variações".

As Finanças referem ainda que o apoio de 20 euros por mês por contribuinte, através do programa Autovoucher, mantém-se no mês de abril, subsidiando 40 cêntimos por litro de combustível, para os primeiros 50 litros de consumo mensais.

O prolongamento da medida já tinha sido anunciado esta manhã numa conferência de imprensa pelo ministro das Finanças, João Leão.

O programa Autovoucher alcançou cerca de 30 milhões de euros de reembolsos desde o anúncio do alargamento do benefício de 5 euros mensais por pessoa para 20 euros mensais, em 04 de março.