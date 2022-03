Costa responde a 'avaliação' de Zelensky e garante que Portugal tem dado "todo o apoio" à Ucrânia

Primeiro-ministro garantiu não ter ouvido o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, a queixar-se de falta de apoio português.

O primeiro-ministro, António Costa, sublinhou esta sexta-feira, em Bruxelas, que Portugal tem dado "todo o apoio à Ucrânia", a nível humanitário e militar, e garantiu não ter ouvido o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, a queixar-se de falta de apoio português.

Em declarações aos jornalistas no final de um Conselho Europeu de dois dias, durante o qual Zelensky voltou a participar através de uma mensagem vídeo, António Costa foi confrontado com a 'avaliação' que o Presidente ucraniano fez na quinta-feira ao apoio dado à Ucrânia por cada Estado-membro da União - supostamente sobre as perspetivas de adesão ao bloco comunitário -, numa mensagem entretanto divulgada nas redes sociais, e na qual sugere que Portugal "quase" apoia o seu país.





"Das duas vezes que o ouvi - ouvi-o na NATO e, à tarde, no Conselho Europeu - não o ouvi dizer essa expressão", assumiu António Costa, sublinhando que Portugal tem prestado "todo o apoio à Ucrânia que é necessário", tanto a nível humanitário, como a nível de "fornecimento de equipamento militar, inclusive equipamento letal", apontando que "continuam a ser enviados novos equipamento e cada vez de maior capacidade de intervenção militar".