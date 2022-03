Gasóleo sobe e fica mais caro do que a gasolina

Aumento acontece na próxima segunda-feira.

Na próxima segunda-feira, abastecer o automóvel volta a ficar mais caro com o preço do gasóleo simples a disparar para 2,015 euros por litro, ultrapassando o da gasolina simples 95 que sobe para 1,989 euros por litro.Leia a notícia completa no Correio da Manhã