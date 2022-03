Alerta contra euforia do jogo de Portugal contra Macedónia do Norte

Fernando Santos impôs um estado de alerta na seleção nacional para o jogo de terça-feira com a Macedónia do Norte, que vai decidir qual dos países se apura para o Campeonato do Mundo deste ano. Com a eliminação da Itália, campeã europeia em título, Portugal parece ter-se livrado do principal obstáculo no caminho até ao Qatar, mas o selecionador nacional recusa esta ideia e está focado em evitar qualquer sentimento de facilitismo que se possa apoderar dos jogadores.Leia a notícia completa no Correio da Manhã