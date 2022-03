Bombeiros denunciam falsos peditórios em Cascais

Vendem rifas para a alegada aquisição de ambulâncias para as corporações.

As corporações de bombeiros do Estoril e a de Carcavelos e São Domingos de Rana, ambas em Cascais, alertaram esta sexta-feira para falsos peditórios, naquelas freguesias, "por parte de uma Associação de Veteranos de Guerra" que também vendem rifas para a alegada aquisição de ambulâncias para as corporações, o que não é verdade.



Os voluntários do Estoril intercetaram mesmo um dos suspeitos nos jardins do casino e chamaram a PSP, a quem apresentaram queixa.