Homem atinge a tiro filha médica e deixa-a tetraplégica

Infelizmente, a Diana não pode recorrer da pena a que foi condenada para a vida.” A advogada da vítima, tetraplégica após ter sido atingida a tiro pelo pai, em 2011, num ataque de ciúmes, alegava esta sexta-feira no Tribunal de Almada, na quinta repetição do julgamento que já teve António Lima Marques, de 68 anos, antigo fuzileiro, condenado a 17 anos de cadeia. Também foi condenado ao pagamento de uma indemnização de 104 mil euros à filha, mas tem anulado sucessivamente os julgamentos. A leitura da sentença ficou esta sexta-feira adiada para 1 de abril.Leia a notícia completa no Correio da Manhã