PSP trava furto de catalisador durante o jogo da Seleção no Porto

A PSP deteve dois homens, de 43 e 51 anos, que tinham acabado de furtar um catalisador de um automóvel, pelas 20h15 de quinta-feira, na Alameda de Cartes, na cidade do Porto.





A situação foi detetada por agentes à civil, que se encontravam a patrulhar as imediações do Estádio do Dragão, durante o jogo de futebol entre Portugal e a Turquia (3-1).

Os suspeitos, vendedores ambulantes e residentes em Rio Tinto, Gondomar, estão referenciados pelo mesmo tipo de crime. Foram apreendidas as ferramentas utilizadas no furto.