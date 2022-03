Exército prepara ponto de reunião e distribuição de desalojados em São Jorge

Militares desenvolveram "contactos com as estruturas locais e regionais de Proteção Civil".

O Exército está a preparar um ponto de reunião e distribuição de desalojados na ilha de São Jorge, nos Açores, devido à crise sismovulcância que decorre há uma semana, adiantou este sábado o Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA).

"Está em curso a preparação, no Regimento de Guarnição nº1, do Exército, em Angra do Heroísmo [ilha Terceira], o material e pessoal necessários para a ativação, em São Jorge, de um Ponto de Reunião e Irradiação de Desalojados (PRID), que irá apoiar as entidades locais e regionais no processamento dos cidadãos que deixaram as suas residências, por questões de segurança e em resposta à determinação das autoridades regionais", avançou o EMGFA, em comunicado de imprensa.