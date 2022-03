Dois detidos em Cabo Verde por assalto a professora portuguesa

Cidadã portuguesa é professora na Faculdade de Educação e Desporto na ilha de São Vicente.

O Ministério Público cabo-verdiano ordenou a detenção de dois homens suspeitos do assalto a uma professora portuguesa da Universidade de Cabo Verde, a quem levaram 10 mil euros, anunciou este sábado a Procuradoria-Geral da República (PGR), em comunicado.

Em causa está um assalto, num quarto de hospedagem, em 31 de dezembro de 2021, a uma cidadã portuguesa, professora na Faculdade de Educação e Desporto daquela universidade pública cabo-verdiana na ilha de São Vicente.





A PGR cabo-verdiana recorda no comunicado que, após tomar conhecimento do caso, o Ministério Público "determinou, de imediato, a abertura de instrução, por indícios da prática do crime de roubo, com violência sobre pessoa", tendo a investigação sido apoiada pela Polícia Judiciária.

"Face aos elementos de prova recolhidos, o Ministério Público ordenou a detenção, fora de flagrante delito, de dois indivíduos do sexo masculino, sendo que um deles havia desempenhado as funções de segurança privada no mencionado alojamento", refere o comunicado.

A PGR acrescenta que os dois suspeitos foram submetidos a primeiro interrogatório judicial, tendo o tribunal aplicado, como medida de coação, a prisão preventiva a ambos.