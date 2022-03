Estado saca fortuna com combustíveis. ISP dá 9,7 milhões de euros por dia

Em dois meses as Finanças arrecadaram 578,3 milhões de euros. Descida da carga fiscal sobre combustíveis e eletricidade deve demorar.

A fórmula de cálculo pode mudar, tal como vai acontecer esta segunda-feira, para amortecer a brutal subida de 18 cêntimos no gasóleo (ficará nos 16,4 cêntimos, com a gasolina a subir seis cêntimos, sem qualquer efeito nos impostos), mas o ISP continua a ser uma ‘mina de ouro’ para os cofres públicos. Desde o início do ano, e somando apenas os meses de janeiro e fevereiro, por cada dia que passou, o ISP deu aos cofres do Estado mais de 9,7 milhões de euros. Ao todo foram 578,3 milhões como revelou a Direção-Geral do Orçamento na última execução orçamental. A subida da receita (+16,7%) deve-se ao aumento das cotações do barril de petróleo, que já se encontravam em alta antes da guerra da Ucrânia, acelerando a subida de preços após a invasão russa.

