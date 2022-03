32.º dia: Zelensky pede mais armas ao Ocidente e forças ucranianas recuperam vilas perto de Kharkiv

139 crianças já morreram e 205 ficaram feridas na Ucrânia desde o início da invasão russa ao país.

Quatro mísseis atingiram, este sábado, Lviv, cidade ucraniana a cerca de 60 quilómetros da fronteira com a Polónia. Este foi o ataque mais significativo contra esta cidade. O ataque aconteceu quando Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, visitava Varsóvia, capital da Polónia.



As forças ucranianas recuperaram algumas vilas perto de Kharkiv, como Vilkhiva, a cerca de 32 quilómetros da fronteira com a Rússia.

Volodymyr Zelenskiy, presidente ucraniano, pediu este sábado que os países do Ocidente fornecessem mais material militar à Ucrânia, questionando ainda se o Ocidente se sentia intimidado pela Rússia.

As forças ucranianas lançaram contra-ataques bem sucedidos contra as tropas russas, expulsando-as das aldeias ocupadas temporariamente no Oblast de Zaporizhzhia, dando origem a pesados combates.

44 pessoas gravemente feridas, incluindo três crianças, não puderam ser retiradas da cidade para receberem tratamento, já que as tropas russas impedem a saída destes civis.

A Ucrânia e a Rússia acordaram dois corredores humanitários para este domingo, que vão permitir a retirada de pessoas da cidade de Mariupol, relevou a vice-primeira-ministra Iryna Vereshchuk.