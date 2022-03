Portugueses contra alívio de restrições da Covid-19

Maioria dos inquiridos acham que crise da Covid-19 ainda não foi superada. Ministra admite reforçar centros de saúde.

A esmagadora maioria dos portugueses (quase 77%) consideram que a pandemia não está nem esquecida nem ultrapassada. De acordo com uma sondagem realizada pela Intercampus para o

e para a

, mais de metade dos inquiridos (56,8%) acham que as últimas restrições para fazer face à disseminação do SARS-CoV-2 devem ser mantidas e só 34,8% acreditam que chegou a altura para as levantar. Menos ainda (20,8%) entendem que a pandemia está superada em Portugal.

