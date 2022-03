Homem ferido com gravidade ao cair de telhado em Famalicão

Vítima foi socorrida no local pelos bombeiros e transportada ao Hospital de Braga.

Um homem, com cerca de 60 anos, sofreu ferimentos considerados graves, este sábado de manhã, após ter caído do telhado de uma casa em Arnoso Santa Maria, em Vila Nova de Famalicão. A vítima foi socorrida no local pelos bombeiros e transportada ao Hospital de Braga.



O homem estava a reparar o telhado quando escorregou e caiu de uma altura considerável. Sofreu vários ferimentos. As causas do acidente estão ainda por apurar. A GNR esteve no local e investiga o caso.