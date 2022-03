Atropela homem e diz que era javali

O Tribunal de Santarém começa esta segunda-feira a julgar um condutor, de 29 anos, que atropelou mortalmente um cidadão de nacionalidade ucraniana e fugiu apressadamente do local do acidente, na Avenida António Farinha Pereira, em Abrantes. O caso remonta à madrugada de 1 de fevereiro de 2019, quando a vítima mortal, Yuriy Manzhurin, se dirigia a um posto de combustível para tomar café e acabou colhido com grande violência, tendo mesmo sido projetado contra o muro de uma residência.Leia a notícia completa no Correio da Manhã