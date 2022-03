Bebé nasce em casa com ajuda dos Bombeiros de Sines

Mãe ia ser transportada para a maternidade do hospital de Setúbal.

Uma menina nasceu na tarde de ontem, 26 de março, numa casa em Sines com a ajuda dos Bombeiros Voluntários de Sines.

Os bombeiros foram chamados, para transportar uma grávida "com contrações no seu domicílio" em Sines, mas quando chegaram ao local a mulher entrou em trabalho de parto.

A criança acabou por nascer em casa, cerca das 18h25 com a ajuda de três bombeiros.

Após o parto, a mãe Alexandra e a filha recém-nascida que se vai chamar Sasha, foram transportadas para a maternidade do Hospital de São Bernardo, em Setúbal.

Os três bombeiros, Paulo Loução, Catarina Pereira e Luís Oliveira, mostraram-se "muito orgulhosos" pela realização do parto "que correu bem" e foi realizado "com todas as medidas de segurança devido à pandemia Covid-19".

Por falta de maternidade no Hospital do Litoral Alentejano, todas as grávidas dos concelhos de Sines, Santiago do Cacém, Grândola e Alcácer do Sal são encaminhadas para a maternidade do Hospital de São Bernardo, em Setúbal.