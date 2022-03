Bruce Springsteen é considerado um ícone LGBT para o público homossexual

Cantor participou de maneira ativa numa campanha para conseguir a legalização do casamento homossexual.

Num programa com o nome Springsteen on Broadaway do ano de 2017, o cantor e roqueiro de Nova Jersey, Bruce Springsteen, contou a sua vida aos espectadores entre canções.

Este é "um programa dedicado a descontruir a sua pessoa e o seu carácter", afirmou o cineasta Jorge Arenillas, que assistiu ao vivo a alguns dos monólogos do programa.





O público e fã homossexual de Bruce Springsteen, diz que reivindica o cantor como modelo e inspiração, encorajando-os a serem mais livres, segundo o jornal El País.

Durante os concertos do artista, o público era maioritariamente de etnia branca e heterossexual, contudo, Springsteen, excluíu essa ideia trazendo mulheres e minoriais raciais para os seus vídeos musicais como é o exemplo da música Tunnel of Love (1987).

Aos sete anos de idade, Bruce Springsteen, viu pela primeira vez na televisão Elvis Presley, levando-o a comprar uma guitarra mais tarde.

De acordo com a opinião da jornalista Noemi Gordon-Loebl , dada ao The Nation, a história tem outra leitura. "Esse foi um momento de autodescoberta, a revelação de quem ele se podia vir a tornar e a sua aceitação", revelou.

Em 2012, o cantor participou de maneira ativa numa campanha para conseguir a legalização do casamento homossexual, em vários estados dos Estados Unidos da América (EUA).

Já em 2017, cancelou um concerto na Carolina do Norte, EUA, em protesto contra uma lei aprovada que impedia algumas liberdades a pessoas transsexuais.