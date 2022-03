Salvador Sobral canta em ucraniano durante concerto solidário

Este domingo ficou marcado pela manifestação em Lisboa, na Praça do Comércio, contra a invasão da Ucrânia pela Rússia, manifestação essa que se juntou ao concerto solidário a decorrer na Polónia.

O artista português, acompanhado à guitarra por André Santos, cantou uma canção em ucraniano, de forma a homenagear todo o povo da Ucrânia.



Salvador #Sobral performed the Ukrainian song Okean Elzy in support of #Ukraine #okeanelzy #StandWithUkraine #SaveUkraine pic.twitter.com/H2AC9U1sV3