Já são conhecidos os 38 secretários de Estado do novo Governo

Lista foi revelada este domingo.

O Presidente da República aceitou este domingo a lista de 38 secretrários de Estado proposta por António Costa para o XXIII Governo.

De acordo com uma nota publicada no portal da Presidência da República na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa "recebeu hoje do primeiro-ministro indigitado" a proposta de nomeação de secretários de Estado.





"A posse de todo o XXIII Governo Constitucional está prevista para quarta-feira, pelas 17h00, no Palácio Nacional da Ajuda, em cerimónia restrita.", lê-se na mesma nota.

A lista de nomes propostos por António Costa para secretários de Estado do XXIII Governo Constitucional, à qual o chefe de Estado "deu o seu assentimento", é a seguinte:





Veja os nomes:



Mário Filipe Campolargo - Secretário de Estado da Digitalização e da Modernização Administrativa

Tiago Barreto Caldeira Antunes - Secretário de Estado dos Assuntos Europeus

André Moz Caldas - Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros



Eduardo Nuno Rodrigues e Pinheiro - Secretário de Estado do Planeamento



Inês Pacheco Ramires Ferreira - Secretária de Estado da Administração Pública

Francisco Gonçalo Nunes André - Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação



Paulo Alexandre Nascimento Cafôfo - Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas

Bernardo Forjaz Vieira Ivo Cruz - Secretário de Estado da Internacionalização

Marco Alexandre da Silva Capitão Costa Ferreira - Secretário de Estado da Defesa Nacional



Maria Isabel Solnado Porto Oneto - Secretária de Estado da Administração Interna

Patrícia Alexandra Costa Gaspar - Secretária de Estado da Proteção Civil

Jorge Albino Alves Costa - Secretário de Estado Adjunto e da Justiça

Pedro Luís Ferrão Tavares - Secretário de Estado da Justiça

Sofia Alves de Aguiar Batalha - Secretária de Estado do Orçamento

António Manuel Veiga dos Santos Mendonça Mendes - Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais

João Nuno Marques de Carvalho Mendes - Secretário de Estado do Tesouro

Sara Abrantes Guerreiro - Secretária de Estado da Igualdade e Migrações

João Paulo Moreira Correia - Secretário de Estado da Juventude e do Desporto

João Jorge Arêde Correia Neves - Secretário de Estado da Economia

Rita Baptista Marques - Secretária de Estado do Turismo, Comércio e Serviços

José Maria da Cunha Costa - Secretário de Estado do Mar

Isabel Alexandra Rodrigues Cordeiro - Secretário de Estado da Cultura

Pedro Nuno de Freitas Lopes Teixeira - Secretário de Estado do Ensino Superior

António de Oliveira Leite - Secretário de Estado da Educação

Luís Miguel de Oliveira Fontes - Secretário de Estado do Trabalho

Gabriel Gameiro Rodrigues Bastos - Secretário de Estado da Segurança Social

Ana Sofia Pedroso Lopes Antunes - Secretária de Estado da Inclusão

António Lacerda Sales - Secretário de Estado Adjunto e da Saúde

Maria de Fátima de Jesus Fonseca - Secretária de Estado da Saúde

João Saldanha de Azevedo Galamba - Secretário de Estado do Ambiente e da Energia

João Paulo Marçal Lopes Catarino - Secretário de Estado da Conservação da Natureza e Florestas

Jorge Moreno Delgado - Secretário de Estado da Mobilidade Urbana

Hugo Santos Mendes - Secretário de Estado das Infraestruturas

Marina Sola Gonçalves - Secretária de Estado da Habitação



Isabel Cristina Fernandes Rodrigues Ferreira - Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional

Carlos Manuel Soares Miguel - Secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território

Rui Manuel Costa Martinho - Secretário de Estado da Agricultura

Teresa Alexandra Meca Valverde Gouveia Coelho Estêvão Pedro - Secretária de Estado das Pescas