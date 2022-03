"As pessoas vivem aqui neste inferno de destruição": Enviado especial da CMTV mostra apartamento bombardeado em Kharkiv

Os ataques das tropas russas à cidade ucraniana de Kharkiv têm destruído algumas habitações. Alfredo Leite, o enviado especial da CMTV, esteve no interior de uma casa de que só restou um quarto após ter sido alvo de bombardeamentos.

"Esta casa onde estou neste momento é basicamente um quarto do que restou do prédio, que foi fortemente bombardeado aqui no centro de Kharkiv, como muitos outros", disse Alfredo Leite.

Apesar dos bombardeamentos, os moradores não saíram da habitação e continuam a viver nela. "As pessoas recusam-se sair daqui. No caso desta família, as crianças foram enviadas para uma área mais segura, no sul de Kharkiv", retratou o jornalista."Isto é a vida das pessoas neste momento. Não têm assistância e têm pouca comida. Vão às filas que os voluntários promovem para entrega de comida e é assim que vão passando o dia".