Aumento extraordinário das pensões deve custar 197 milhões de euros ao Governo

Atualização das pensões mais baixas estava prevista na proposta de Orçamento do Estado para 2022.

A atualização extraordinária das pensões deve custar 197 milhões de euros este ano, de acordo com o Programa de Estabilidade 2022-2026 (PE) do Governo, divulgado esta segunda-feira pelo parlamento.

A atualização extraordinária das pensões mais baixas estava prevista na proposta de Orçamento do Estado para 2022 (OE022) que foi chumbada no parlamento, tendo o Governo já garantido que a medida será executada com o novo orçamento e terá retroativos a janeiro.

Na proposta inicial, o aumento extraordinário estava previsto ser aplicado apenas a partir de agosto.