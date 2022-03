Kremlin considera "alarmantes" declarações de Biden sobre Putin

Presidente norte-americano afirmou no sábado que o presidente russo não pode continuar no poder.

A presidência russa (Kremlin) considerou esta segunda-feira "alarmantes" as palavras do Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que afirmou no sábado que o seu homólogo russo, Vladimir Putin, não pode continuar no poder.

"Esta declaração é, naturalmente, alarmante", disse o porta-voz da presidência russa, Dmitri Peskov, quando questionado por jornalistas se Moscovo considerava as palavras de Biden uma tentativa de interferir nos assuntos da Rússia.

As declarações de Joe Biden foram feitas no sábado, em Varsóvia, onde fez um discurso no castelo real de Varsóvia, num tom particularmente duro dirigido ao Presidente russo.