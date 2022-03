Rússia vai limitar entrada de cidadãos de países "pouco amigáveis"

Plano pretende introduzir medidas de retaliação, no que toca aos vistos.

A Rússia vai limitar o acesso ao seu território de cidadãos de países responsáveis por atos "pouco amigáveis", anunciou esta segunda-feira o ministro russo dos Negócios Estrangeiros, que acusou os líderes ocidentais de incitarem à "russofobia".

"Um projeto de decreto presidencial está a ser preparado para introduzir medidas de retaliação, no que diz respeito aos vistos, no âmbito das ações pouco amigáveis de vários governos estrangeiros", disse Serguei Lavrov numa reunião do partido Rússia Unida, no poder.