Identificadas através de ADN as 132 vítimas mortais de acidente aéreo na China

Aeronave caiu na região de Guangxi no dia 21 de março.

As 132 vítimas do acidente do voo da companhia aérea China Eastern que se despenhou há uma semana no sul da China foram identificadas através de amostras de ADN, disseram esta segunda-feira as autoridades.

O avião, um Boeing 737-800 que voava entre as cidades de Kunming (sudoeste) e Cantão (sudeste), despenhou-se na região de Guangxi no dia 21 de março, às 14h38 horas locais (07h38 em Lisboa), matando todas as pessoas a bordo - 123 passageiros e nove membros da tripulação.

Desde o acidente, 632 familiares dos falecidos puderam aceder ao local do acidente em grupos, e foram prestados cuidados psicológicos a quem deles precisou, de acordo com os meios de comunicação estatais.