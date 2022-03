"Portugal já passou a barreira dos 23 400": Governo faz balanço dos refugiados ucranianos

De acordo com Patrícia Gaspar, este "é um balanço extremamente positivo".

Neste que é "o maior fluxo de movimentação de pessoas desde a Segunda Guerra Mundial", a Secretária de Estado da Administração Interna destacou que "o processo está a correr bem". "O Governo está a garantir que estas pessoas tenham as melhores condições e se registem o mais rápido possível - de forma digital - no SEF", acrescentou.Quanto aos procedimentos na chegada dos refugiados, Patrícia Gaspar revelou que "os que estão a chegar estão a ser acolhidos e o levantamento dos números será feito depois". "No pior dos cenários, a Europa pode chegar aos cinco milhões", explicou, sem garantias.No que diz respeito ao tráfico humanitário, a Secretária de Estado da Administração Interna explicou que "se tem vindo a fazer um trabalho no terreno e inspeções aleatórias", além de "ações de sensibilização às pessoas que estão a receber os refugiados, de forma a se precaverem".