Observatório Europeu EDMO cria 'taskforce' sobre desinformação em tempo de guerra

Vai ser feita recolha de material relevante sujeito a verificação e investigação.

O Observatório Europeu de Media Digital (EDMO, na sigla inglesa) criou um novo grupo de trabalho ('taskforce') que irá orientar e recolher material para ajudar a entender as tendências de desinformação na guerra da Ucrânia.

"A 'taskforce' irá focar-se na desinformação na UE [União Europeia] e nos países EEA [Área Económica Europeia], como também nos Balcãs ocidentais, recolhendo e classificando material relevante que abrange vários aspetos, como a verificação de factos, investigações, análises rápidas e investigação sobre campanhas de desinformação", refere o European Digital Media Observatory (EDMO), no seu 'site'.

Inclui ainda iniciativas específicas de literacia mediática.

Este grupo de trabalho tem também como objetivo identificar conjuntos de dados relevantes necessários para entender as campanhas de desinformação.

O observatório já publica regularmente uma lista atualizada de artigos de 'fact-checking' (verificação de factos) sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia.

"Os materiais recolhidos podem também informar os legisladores, incluindo a Comissão Europeia, para ajudar a entender o fenómeno da desinformação e contribuir para um processo de tomada de decisão baseado em evidências sobre a guerra na Ucrânia", adianta o observatório.

"A 'taskforce' do EDMO tem como objetivo maximizar o impacto do bom trabalho já feito por atores independentes em toda a Europa, recolhendo, catalogando e partilhando informações verificadas, além de analisar e investigar narrativas de desinformação. Identificar e entender rapidamente as tendências de desinformação na crise atual ajuda a promover a resiliência social e informar os legisladores", afirma a presidente deste grupo de trabalho, Claire Wardle, diretora executiva do First Draft, citada no comunicado.