Governo promete reembolsos do IRS em 12 dias

O Governo promete retomar os prazos de reembolso do IRS que estavam a ser praticados antes da pandemia de Covid-19, apurou o CM junto de fonte oficial. Isto significa que, a poucos dias de começar a campanha do IRS, os contribuintes que aderirem ao IRS automático (com declaração pré-preenchida) podem contar com um reembolso no prazo de 12 dias, enquanto aqueles que tiverem de fazer o IRS manual terão um prazo de 19 dias para os reembolsos.Leia a notícia na íntegra no site do Correio da Manhã