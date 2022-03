Ministério Público desfaz “ficção” de José Sócrates

O Ministério Público acusa José Sócrates de “ficcionar” a realidade e rejeita a tese de manipulação na distribuição do processo ‘Marquês’ ao juiz Carlos Alexandre. O procurador-geral adjunto Joaquim Moreira da Silva pediu esta segunda-feira, no debate instrutório do caso, que o superjuiz e a escrivã Maria Teresa Santos não sejam julgados pela distribuição manual do caso. “São situações ficcionadas. Não se pode dizer que houve uma encomenda. Não se pode construir a ideia de que, de forma sigilosa e conjugada, juiz e funcionária pretenderam chamar a si determinados processos”, afirmou o procurador.Leia a notícia na íntegra no site do Correio da Manhã